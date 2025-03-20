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تعليق مثير للجدل من عضو مجلس إدارة الأهلي بعد الفوز على الزمالك في دوري الكرة الطائرة

03:12 ص الخميس 20 مارس 2025
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    محمد الدماطي
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    محمد الدماطي
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    محمد الدماطي
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    محمد الدماطي
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علق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بفوز فريق كرة الطائرة رجال بالنادي على الزمالك، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في بطولة الدوري المصري للكرة الطائرة.

وكتب الدماطي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبروك رجال طائرة الأهلي وعقبال الدوري ان شاء الله".

وأقيمت قمة الكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك، في نصف نهائي الدوري المصري للكرة الطائرة رجال، أمس على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويذكر أن الأهلي، تمكن من حسم نتيجة مباراة قمة الكرة الطائرة لصالحه أمس، في المباراة الفاصلة بين الفريقين، بعد أن حسم الأهلي اللقاء الأول بينهما لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط، قبل أن يتمكن الزمالك، من تحقيق الفوز على المارد الأحمر بالنتيجة ذاتها، ليتم اللجوء بعد ذلك إلى مباراة فاصلة.

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محمد الدماطي الأهلي كرة الطائرة رجال الدوري المصري للكرة الطائرة
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