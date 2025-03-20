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الكشف عن حكام مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر

12:54 ص الخميس 20 مارس 2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

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كتب - محمد عبد السلام:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي، في بطولة كأس عاصمة مصر موسم 2025، المقرر إقامتها اليوم.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر..

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية، مهمة إدارة مباراة المارد الأحمر أمام إنبي، إلى الحكم مصطفي الشهدي، ويعاونه محمد مجدي سليمان حكم مساعد أول وعمر فتحي حكم مساعد ثاني.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي

حكم الساحة - مصطفي الشهدي

حكم مساعد 1 - محمد مجدي سليمان

حكم مساعد 2 - عمر فتحي

حكم رابع - محمود رشدي

حكم VAR - طارق مجدي

حكم VAR مساعد - يوسف البساطي

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