الكشف عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد حمدي لاعب الزمالك في مباراة الجونة

كتب - يوسف محمد:

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيسر للفريق محمد حمدي، خلال مباراة الجونة أمس في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال أسامة في تصريحات نقلها، المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "محمد حمدي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق أمام الجونة بكأس الرابطة".

وأضاف أسامة: "اللاعب سيخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره الجونة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويذكر أن الفارس الأبيض، يستعد لملاقاة نظيره بتروجيت يوم الأحد المقبل الموافق 23 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بكأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:

"برفقة عضو الإدارة".. الخطيب يؤدي مناسك العمرة في رمضان (صورة)

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع الجونة