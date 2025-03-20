"محبة الناس رزق".. أول تعليق من عبدالحميد بسيوني بعد تصريحات باسم مرسي ضده

كتب - نهى خورشيد

علق عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، على التصريحات التي أدلى بها باسم مرسي مؤخرًا، مهاجماً فيها أسلوبه التدريبي.

ونشر عبد الحميد بسيوني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوستر يحمل عبارات:"محبة الناس رزق عظيم من الله وكنز ليس له ثمن حتى لو أنفق المرء عليه كنوز الدنيا قال تعالى : لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ } الحمد لله الذي وهب لنا أحبة أغلى وأعز من كنوز الأرض"

معلقاً عليها:"اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وكان باسم مرسي أكد خلال حديثه في أحد "البودكاست" أن بسيوني يفتقر إلى الأفكار التدريبية، مشيرًا إلى أن لاعبي طلائع الجيش لم يكونوا يتعاملون بجدية مع محاضراته الفنية، بل كانوا يعتمدون على خطط أخرى أثناء المباريات.