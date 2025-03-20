تفاصيل جلسة محمد صلاح مع لاعبي المنتخب قبل مباراة إثيوبيا

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد منتخب مصر تحت قيادة مدربه حسام حسن، لاستئناف مباريات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون.

وشهدت الساعات الماضية، عقد جلسة خاصة من قبل النجم الدولي محمد صلاح وقادة المنتخب مع باقي اللاعبين، وذلك للحديث معهم عن أهمية المرحلة القادمة.

كواليس جلسة محمد صلاح وقادة المنتخب مع اللاعبين

أكد الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج "ستاد المحور" أن محمد صلاح والشناوي وتريزيجيه عقدوا جلسة مع باقي اللاعبين على هامش استعداداتهم لمواجهة إثيوبيا.

وقال الغندور:"شهدت الجلسة تشديد الثلاثي على ضرورة الفوز أمام إثيوبيا وسيراليون سيقرب المنتخب بشكل كبير من التأهل لكأس العالم 2026".

وأضاف:"صلاح والشناوي وتريزيجية، أكدوا لزملائهم على أن اللعب في كأس العالم نقلة كبيرة في تاريخ أي لاعب، وسيحسب لهذا الجيل وأن الجميع داخل المنتخب سواء أساسي أو احتياطي لا بد أن يكونوا على قلب رجل واحد من أجل الفوز أمام إثيوبيا وسيراليون".

موعد مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم

من المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع إثيوبيا غدا الجمعة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.