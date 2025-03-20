مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
21:30

إنبي

دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا

- -
21:45

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية

الدنمارك

- -
21:45

البرتغال

دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا

- -
21:45

ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية

هولندا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الأردن

- -
20:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
20:15

الصين

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل جلسة محمد صلاح مع لاعبي المنتخب قبل مباراة إثيوبيا

12:08 ص الخميس 20 مارس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح من معسكر منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح من معسكر منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح ونانسي عجرم
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد منتخب مصر تحت قيادة مدربه حسام حسن، لاستئناف مباريات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون.

وشهدت الساعات الماضية، عقد جلسة خاصة من قبل النجم الدولي محمد صلاح وقادة المنتخب مع باقي اللاعبين، وذلك للحديث معهم عن أهمية المرحلة القادمة.

كواليس جلسة محمد صلاح وقادة المنتخب مع اللاعبين

أكد الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج "ستاد المحور" أن محمد صلاح والشناوي وتريزيجيه عقدوا جلسة مع باقي اللاعبين على هامش استعداداتهم لمواجهة إثيوبيا.

وقال الغندور:"شهدت الجلسة تشديد الثلاثي على ضرورة الفوز أمام إثيوبيا وسيراليون سيقرب المنتخب بشكل كبير من التأهل لكأس العالم 2026".

وأضاف:"صلاح والشناوي وتريزيجية، أكدوا لزملائهم على أن اللعب في كأس العالم نقلة كبيرة في تاريخ أي لاعب، وسيحسب لهذا الجيل وأن الجميع داخل المنتخب سواء أساسي أو احتياطي لا بد أن يكونوا على قلب رجل واحد من أجل الفوز أمام إثيوبيا وسيراليون".

موعد مباراة مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم

من المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع إثيوبيا غدا الجمعة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح منتخب مصر جلسة محمد صلاح مصر وإثيوبيا صلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

* الجمعة أولى الليالي الوترية.. هل تؤكد أنها ليلة القدر؟