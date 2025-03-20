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الأهلي يصعد إلى نهائي دوري الكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على الزمالك

12:08 ص الخميس 20 مارس 2025
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كتب - محمد عبد السلام:

تمكن الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في اللقاء الفاصل الذي جمع بين الفريقين اليوم، في المباراة الفاصلة لمنافسات نصف نهائي بطولة الدوري لسلسلة "Best Of 3".

وأقيمت المباراة بين الفريقين اليوم، على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، الشوط الأول 25-19، لصالح الأهلي، فيما جاءت نتيجة الشوط الثاني بنتيجة 25-21 لصالح الأهلي، قبل أن يحسم المارد الأحمر واللقاء لصالحه الشوط الثالث، بنتيجة 25-17، قبل أن يتمكن الأهلي من حسم لقاء اليوم لصالحة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

ويذكر أن الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على الفارس الأبيض في اللقاء الأول بنتيجة 3-1، قبل أن يعادل الزمالك النتيجة بالفوز في اللقاء الثاني بالنتيجة ذاتها، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لحسم المتأهل.

وبهذه النتيجة، ضمن الأهلي الصعود إلى نهائي بطولة الدوري المصري للكرة الطائرة لمواجهة نظيره بتروجيت، بعد أن تمكن من تخطي فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي.

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النادي الأهلي الدوري المصري للكرة الطائرة الزمالك
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