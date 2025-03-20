"رفضه الزمالك واعتزل بسبب حادث موتوسيكل".. قصة صاحب أول هدف للأهلي في الدوري

كتبت-هند عواد:

قد تتذكر الجماهير لاعبي السبعينات والثمانينات، لكن يظل كثير من لاعبي الأربعينيات والخمسينيات، في طي النسيان، رغم أن تلك الفترة كانت بداية الانطلاقة الحقيقية للبطولة الأشهر حاليا في مصر، وهي الدوري المصري.

في 22 أكتوبر 1948، انطلقت بطولة الدوري العام، وقالت جريدة "الأهرام" في صفحتها الرياضية: "كانت باكورة أعمال اتحاد كرة القدم إقرار مشروع الدورى العام، وهذه خطوة جديدة لتجربة احتمال قوة اللاعبين، وقدرة الأندية على التعاون فى حركة واسعة النطاق، ثم امتحان شهية الجماهير لهضم ألوان جديدة من المباريات".

وبالفعل كانت انطلاق البطولة بداية لميلاد أبطال لا تنسى، على رأسهم لاعب الأهلي أحمد مكاوي، الذي كتب اسمه في التاريخ بتسجيل أول هدف للأحمر في المسابقة، أيضا أول هدف في الغريم التقليدي الزمالك، وفقا لكتاب "النادي الأهلي" من تأليف حسن المستكاوي.

وفي الأسبوع الأول من الدوري المصري، فاز الأهلي على اليونان 5-0، الزمالك (فاروق) على المصرى 5-1، الأوليمبى على الترسانة 1-0، الإسماعيلي على الاتحاد 3-1، وتعادل بورفؤاد مع السكة 3-3.

قصة صاحب أول هدف للأهلي في الدوري

أحمد نبيه مكاوي ابن محافظة الشرقية، ولد في الخامس من مارس عام 1923، وفي الثلاثينيات انتقلت أسرته إلى القاهرة لتبدأ رحلته مع كرة القدم في مدرسة الأمير فاروق الثانوية.

والغريب أن صاحب أول هدف للأهلي في الدوري، لفت أنظار الزمالك، إذ أن أستاذة في المدرسة كانوا يشجعون الأبيض وعرضوه على النادي، إلا أنه تم رفضه بحجة أنه ضعيف البنية، وفقا لكتاب "كرة بيديا" من تأليف عادل سعد.

ولم يفوت كشاف الأهلي الشهير عبده البقال، الفرصة وفورا ضم اللاعب للقلعة الحمراء، ليلعب مع الفريق الثاني، ومع هزيمة الأهلي من الزمالك بنتيجة 6-0 في الثاني من يناير 1942، قام الأهلي بتصعيد الناشئين المميزين مثل أحمد مكاوي وحسين مدكور.

وتمسك أحمد مكاوي بالفرصة التي حصل عليها، وفي الدور الثاني من دوري منطقة القاهرة، فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-1، وكان لأحمد مكاوي نصيب في هدف منها، ليكون هذا موعدا لبزوغ نجم جديد، لم يبلغ التاسعة عشر.

ولم يكتف أحمد مكاوي بذلك، وفاز في نفس العام 1942 ببطولة كأس مصر، أمام الغريم التقليدي نادي فاروق في المباراة النهائية بثلاثة أهداف للا شيء، سجل منها أحمد مكاوي هدفًا أيضًا.

وفاز أحمد مكاوي مع الأهلي لاحقًا بأربع بطولات لدوري منطقة القاهرة كان آخرها موسم 1949-1950، وكأس مصر 9 مرات وبطولة الدوري العام 6 مرات، وفقا لكتاب "كرة بيديا".

واعتزال أحد هدافي النادي الأهلي عام 1956، بسبب تعرضه لحادث "موتوسيكل" مع زميله سعد راشد، نتج عن هذا الحادث إصابة تسببت في نهاية مسيرته، حسبما ذكر موقع "جول".

وفي يوم 5 أبريل 1996، رحل أحمد مكاوي أحد أساطير النادي الأهلي وصاحب البصمة التاريخية في الدوري المصري.

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