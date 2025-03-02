"بعد مشاركته في إخماد حريق".. أبرز المعلومات عن عاطف خضر مدرب حراس مرمى المحلة

كتب - يوسف محمد:

خطف عاطف خضر مدرب حراس المرمى بفريق الناشئين بنادي غزل المحلة الأنظار تجاهه بشكل كبير، أمس السبت الموافق 1 مارس 2025 أو أيام شهر رمضان الكريم، بعد أن قام نجح في المساهمة في إخماد حريق كبير في المحلة.

وخلال عودة عاطف من عمله في نادي المحلة، تفاجأ بوجود حريق ضخم في أحد مخازن السلع الغذائية، في منطقة محب بالمحلة الكبرى، إثر ماس كهربائي، ساهم في إشعال النار بالمخزن، وتدخل المدرب على الفور لمساعدة سيارات المطافي، للمساهمة في إخماد الحريق بأي شكل.

من هو عاطف خضر؟

ويبلغ عاطف خضر من العمر 48 عاما، فهو من مواليد 6 فبراير 1977

وكان يشار صاحب الـ 48 عاما، في مركز حراسة المرمى، مع العديد من الأندية أبرزهم، نادي بلدية المحلة وكذلك المنصورة.

وارتدى خضر قميص المنتخب المصري في أكثر من مباراة ولكنها مباريات محدودة.

وسبق لعاطف خضر العمل كمدرب لحراس المرمى في أكثر من فريق، بينهم بلدية المحلة، ظفار العماني، القريات السعودية والجندل السعودي أيضًا وغيرهم من الأندية.