مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

ظهور كهربا.. قناة الأهلي تكشف مفاجأة في مران الفريق

11:41 م الأحد 02 مارس 2025

مران الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

وقال مراسل قناة الأهلي عبر برنامج "حارس الأهلي": "ياسر إبراهيم شارك في المران، ويحيى عطية اللاعب سيشارك نهاية الأسبوع الجاري".

وأوضح: "فريق الأهلي احتفل بعيد ميلاد حارس المرمى حمزة علاء، وكان موجود في المران لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم كهربا، و استغل الإجازة اللي واخدها وحضر المران لمقابلة زملاؤه".

واختتم: "مران الفريق شهد حالة من الحب والتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان بعد ما كانوا واخدين اجازة يومين".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء الموافق 5 مارس، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

عقوبات صارمة للأهلي والزمالك بسبب أحداث الجولة 16 من الدوري الممتاز

عبارات مسيئة.. إيقاف مدرب بيراميدز وغرامة 40 ألف جنيه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبرا الأهلي كهربا مران الأهلي الأهلي وطلائع الجيش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان