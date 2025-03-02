ظهور كهربا.. قناة الأهلي تكشف مفاجأة في مران الفريق
كتب - محمد القرش:
وقال مراسل قناة الأهلي عبر برنامج "حارس الأهلي": "ياسر إبراهيم شارك في المران، ويحيى عطية اللاعب سيشارك نهاية الأسبوع الجاري".
وأوضح: "فريق الأهلي احتفل بعيد ميلاد حارس المرمى حمزة علاء، وكان موجود في المران لاعب الفريق السابق محمود عبد المنعم كهربا، و استغل الإجازة اللي واخدها وحضر المران لمقابلة زملاؤه".
واختتم: "مران الفريق شهد حالة من الحب والتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان بعد ما كانوا واخدين اجازة يومين".
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم الأربعاء الموافق 5 مارس، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
حصري .. عودة أفشة وطاهر وظهور خاص لـ كهربا مع إمام عاشور في تدريب الأهلي اليوم إستعداداً للدوري #حارس_الاهلي pic.twitter.com/D85ngeC4sb
— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) March 2, 2025
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