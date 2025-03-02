أحمد شوبير يعلق على مشاركة محمد أبو تريكة في إعلان ستاد الأهلي (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، على نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة، في الإعلان الخاص باستاد النادي، الذي تم عرضه أمس السبت في أول أيام شهر رمضان الكريم.

وقال شوبير، خلال تقديمه برنامج حارس الأهلي عبر قناة النادي: "إعلانات رمضان السنادي مميزة وأفكارها جديدة لتعود إلى سابق عهدها، بجانب مشاركة الكثير من النجوم اللي كانوا وحشنا".

وأضاف: "جماهير الأهلي طايرة وسعيدة، بمشاركة محمد أبو تريكة في إعلان ستاد النادي الذي قامت به شركة القلعة الحمراء".

واختتم شوبير تصريحاته: "أبو تريكة نجم كبير جدا ويظل محفورا في القلوب، نظرا لما قدمه مع النادي الأهلي، أبو تريكة له رصيد كبير لما قدمه مع الأهلي والمنتخب الوطني وهذا بعيدا عن أي شئ آخر".

وكان محمد أبو تريكة افتتح الفيديو الإعلاني الخاص بالقلعة الحمراء للترويج لبناء ستاد الأهلي، داخل ملعب كرة قدم، بالإضافة إلى قوله جملة الختام في الفيديو وهي: "عاشق للكيان، اسمك محفور على جدران ستاد الأهلي، في ستاد الأهلي عاشت الأسامي".

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