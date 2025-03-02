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إبراهيم سعيد يعلق على ظهور أبو تريكة في إعلان الأهلي

10:50 م الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم سعيد
  • عرض 11 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم سعيد
  • عرض 11 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 11 صورة
    إبراهيم سعيد
  • عرض 11 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 11 صورة
    ابراهيم سعيد (2)
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    أبو تريكة
  • عرض 11 صورة
    ابراهيم سعيد
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كتب - محمد القرش:

علق اللاعب السابق لنادي الأهلي والزمالك، إبراهيم سعيد، على ظهور محمد أبو تريكة في إعلان استاد المارد الأحمر.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تتفق أو تختلف معاه، سيظل أبوتريكة أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي على مدار تاريخ كرة القدم".

واختتم: "وتواجده في الإعلان طبيعي كأحد أفضل نجوم الرياضة المصرية".

وفي نفس السياق، ظهر العديد من نجوم المارد الأحمر في إعلان استاد الأهلي أمثال، وليد صلاح الدين وعلي معلول وسيد عبد الحفيظ ومحمد بركات، بالإضافة إلى أسامة حسني والسويسري مارسيل كولر.

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أبو تريكة الأهلي إعلان الأهلي إبراهيم سعيد استاد الأهلي
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