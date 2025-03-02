مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

عبارات مسيئة.. إيقاف مدرب بيراميدز وغرامة 40 ألف جنيه

10:40 م الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز
  • عرض 5 صورة
    كرونوسلاف يورشيتش مدرب النصر الإماراتي الأسبق
  • عرض 5 صورة
    كرونوسلاف يورشيتش (2)
  • عرض 5 صورة
    كرونوسلاف يورشيتش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات نادي بيراميدز في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وقررت الرابطة منع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز من مرافقة الفريق مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 40 ألف جنيه وذلك بسبب قوله ألفاظ تسيئ للدوري.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن المدرب الكرواتي دخل في مشادة الحكم المساعد الأول أحمد توفيق طلب، أثناء وجود سيد شعبان الحكم الرابع ووجه عبارات مسيئة ضد الدوري المصري.

وكشف المصدر أن يورتشيتش قال: "مسابقة فاشلة لم أشاهد مثلها في العالم، وما يحدث عار".

يُذكر أنه سبق تغريم وإيقاف المدرب الكرواتي من قبل، بسبب الطرد للمرة الثانية في مباراة بيراميدز والجونة بالجولة السابعة.

اقرأ أيضًا:

عقوبات صارمة للأهلي والزمالك بسبب أحداث الجولة 16 من الدوري الممتاز

أشرف بن شرقي يحصد ثاني جوائزه مع النادي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مدرب بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش بيراميدز غرامة مدرب بيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان