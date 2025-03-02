عبارات مسيئة.. إيقاف مدرب بيراميدز وغرامة 40 ألف جنيه

كتب - محمد القرش:

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات نادي بيراميدز في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وقررت الرابطة منع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز من مرافقة الفريق مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 40 ألف جنيه وذلك بسبب قوله ألفاظ تسيئ للدوري.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن المدرب الكرواتي دخل في مشادة الحكم المساعد الأول أحمد توفيق طلب، أثناء وجود سيد شعبان الحكم الرابع ووجه عبارات مسيئة ضد الدوري المصري.

وكشف المصدر أن يورتشيتش قال: "مسابقة فاشلة لم أشاهد مثلها في العالم، وما يحدث عار".

يُذكر أنه سبق تغريم وإيقاف المدرب الكرواتي من قبل، بسبب الطرد للمرة الثانية في مباراة بيراميدز والجونة بالجولة السابعة.

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