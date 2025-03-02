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بعد أنباء نقله للعناية المركزة.. شيكا ينشر صورة جديدة مع زوجته ويعلق

09:59 م الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وحسين لبيب
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور يزور إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق
  • عرض 13 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا ومصطفي محمد
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
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كتب - نهى خورشيد

نشر إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الأسبق، صورة جديدة رفقة زوجته من احتفالهم بشهر رمضان المبارك.

وشارك شيكا متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الصورة مع تعليق:"مراتي أعظم ست في الكون اسمها جبل".

وكانت الساعات الماضية، شهدت أنباء عن نقل شيكا إلى العناية المركزة عقب تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بمرض السرطان.

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إبراهيم شيكا الزمالك
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