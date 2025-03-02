أشرف بن شرقي يحصد ثاني جوائزه مع النادي الأهلي

كتب - محمد القرش:

حصد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أشرف بن شرقي، جائزة أفضل هدف في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف بن شرقي في مرمى حرس الحدود، بعدما استقبل كرة بينية من عمر كمال عبد الواحد، قبل أن يضعها على يمين محمود الزنفلي.

وتعد هذه هي الجائزة الثانية لبن شرقي منذ انضمامه للأهلي، بعدما حصد جائزة أفضل هدف في الجولة 15 الذي سجله ضد الزمالك.

وانضم الجناح المغربي للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الريان القطري، في صفقة انتقال حر.

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