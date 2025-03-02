مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

أشرف بن شرقي يحصد ثاني جوائزه مع النادي الأهلي

09:55 م الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي ضد عمر جابر
  • عرض 12 صورة
    هدف أشرف بن شرقي
  • عرض 12 صورة
    أشرف بن شرقي على مقاعد البدلاء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

حصد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أشرف بن شرقي، جائزة أفضل هدف في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف بن شرقي في مرمى حرس الحدود، بعدما استقبل كرة بينية من عمر كمال عبد الواحد، قبل أن يضعها على يمين محمود الزنفلي.

وتعد هذه هي الجائزة الثانية لبن شرقي منذ انضمامه للأهلي، بعدما حصد جائزة أفضل هدف في الجولة 15 الذي سجله ضد الزمالك.

وانضم الجناح المغربي للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الريان القطري، في صفقة انتقال حر.

اقرأ أيضًا:

عقوبات صارمة للأهلي والزمالك بسبب أحداث الجولة 16

توقف مباراة مانشستر يونايتد وفولهام لإفطار الصائمين (صور)

لاعب الأهلي يحضر افتتاح دورة كرة قدم رمضانية ويقدم جائزة (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف بن شرقي هدف بن شرقي الدوري المصري الأهلي الأهلي ضد حرس الحدود
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان