عقوبات صارمة للأهلي والزمالك بسبب أحداث الجولة 16 من الدوري الممتاز

كتب - محمد القرش:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ16 طبقا للائحة مسابقة دوري "نايل" ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

ووقع على قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، عقوبات مالية وإدارة صارمة بسبب أحداث الجولة 16.

عقوبات مباراة حرس الحدود والأهلي

توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه ومنع الحاضرون من جمهور النادي الأهلي في مباراة حرس الحدود والأهلي من حضور مباراتي الفريق القادمة في الجولة السابعة عشر والجولة الأولى من المرحلة النهائية من دوري nile وذلك للسباب الجماعي للجماهير.

توجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه بالإضافة الى تكلفة الإصلاح وذلك بسبب قيام الجماهير بإتلاف الاستاد.

عقوبات مباراة الزمالك وزد إف سي

إيقاف أحمد مصطفى محمد سيد لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد محمد شحاته محمود لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 وذلك للطرد لحصوله على انذارين في نفس المباراة.

إيقاف السيد / أيمن عبد العزيز المدرب العام لفريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للطرد لحصوله على انذارين في نفس المباراة .

إيقاف محمد إسماعيل محمد قطب لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف علي لطفي إبراهيم مصطفى لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف شادي حسين محمد جمال لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة مودرن سبورت والجونة

إيقاف معتز بن منير الزدام لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد أحمد علي دسوقي لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد مجدي محمد أحمد لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة سموحة والمصري

إيقاف صامويل امادي لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي

إيقاف جودين شيكا اوكوارا لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف حميدو ماو مكامي لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد إبراهيم أبو اليزيد لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة غزل المحلة وإنبي

إيقاف أحمد عبدالفتاح أحمد صبيحة لاعب فريق انبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

عقوبات مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجيت

إيقاف أحمد هاني حسين إبراهيم موسى لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف حسين سيد حسين علي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف هادي رياض رياض المرسي لاعب فريق بتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد علي عثمان علي لاعب فريق بتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.