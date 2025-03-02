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مصدر يكشف موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

07:13 م الأحد 02 مارس 2025
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    مران الأهلي
  • عرض 22 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 22 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 22 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 22 صورة
    مران الأهلي
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    مران الأهلي
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    مران الأهلي
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    مران الأهلي
  • عرض 22 صورة
    مران الأهلي
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    الأهلي والهلال السوداني
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    صورة من مباراة الأهلي والهلال السوداني
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    مباراة الأهلي والهلال السوداني عام 2020
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    مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في عام 2020
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    مباراة الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال افريقيا 2020
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    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 22 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 22 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 22 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
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    الأهلي والهلال السوداني
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موعد إقامة مباراة الذهاب بين النادي والهلال السوداني، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "النادي الأهلي حدد الأول من شهر أبريل المقبل، لإقامة مباراة ذهاب الدور ربع النهائي أمام الهلال السوداني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "سنقوم بالتواصل مع هيئة ستاد القاهرة، لإخطارهم بموعد إقامة المباراة".

واختتم المصدر تصريحاته: "نأمل أن يحضر أكبر عدد من الجماهير في مباراة الأهلي والهلال، سنطلب من الجهات الأمنية، الموافق على حضور 40 ألف متفرج في هذه المباراة".

وكان الأهلي تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بالبطولة، التي تصدرها فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ويذكر أن الأهلي، هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعد أن توج باللقب على حساب فريق الترجي التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

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الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني النادي الأهلي
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