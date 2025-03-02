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إمام عاشور يكشف اللاعب الأقرب له داخل النادي الأهلي

06:53 م الأحد 02 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

كشف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن محمد مجدى أفشة يعد أقرب لاعب له في الوقت الحالي، داخل الفريق.

وقال إمام عاشور في تصريحات، عبر بودكاست "القلعة الحمراء"، الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ: "كهربا كان اللاعب الأقرب ليا داخل النادي الأهلي، بل أنه كان اللاعب الأقرب للجميع داخل النادي".

وأضاف: "كهربا كان كلما شاهد لاعب في الفريق ، يقول له انت هتجيب دول في المباراة".

واختتم إمام عاشور تصريحاته: "أفشة أقرب لاعب لي في الوقت الحالي داخل الفريق، بعد رحيل محمود كهربا".

أرقام إمام عاشور مع الأهلي

وشارك إمام عاشور رفقة النادي الأهلي في الموسم الحالي، في 25 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة".

ويذكر أن عاشور انضم إلى المارد الأحمر، في يوليو من عام 2023 قادما من فريق ميتلاند الدنماركي.

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النادي الأهلي إمام عاشور تصريحات إمام عاشور إمام عاشور وسيد عبد الحفيظ
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