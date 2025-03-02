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إمام عاشور يعلق على هتافات جماهير الزمالك ضده في مباراة القمة الأخيرة

06:31 م الأحد 02 مارس 2025
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    إصابة إمام عاشور (1)
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    إصابة إمام عاشور (2)
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    إمام عاشور يزور إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق
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    إصابة إمام عاشور (2)
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كتب - يوسف محمد:

علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الهجوم الذي تعرض له في مباراة القمة الأخيرة من قبل جماهير نادي الزمالك.

وقال عاشور في تصريحات عبر بودكاست القلعة الحمراء: "هتافات جماهير الزمالك ضدي في مباراة القمة الأخيرة، لم تزعجني ولم التأثر بها في اللقاء".

وأضاف: "الشتائم أو الانتقادات التي أتعرض لها في المدرجات لا تزعجني، بل أنها تعد حافز كبير لي لتقديم أفضل ما لدي في المباريات".

ويذكر أن جماهير نادي الزمالك، هاجمت إمام عاشور خلال تواجدها في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، مما أدى إلى قيام رابطة الأندية بمنع حضورهم مباراتين بالدوري مع غرامة مالية.

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إمام عاشور الدوري المصري الأهلي والزمالك سيد عبد الحفيظ تصريحات إمام عاشور
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