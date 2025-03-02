إمام عاشور يتحدث عن دور محمد الشناوي مع الفريق.. وتأثير الأهلي على شخصيته

كتب - يوسف محمد:

أكد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه يركز في أرضية الملعب فقط ولا ينشغل بالأمور الجانبية، التي يتعرض لها خارج الملعب، مشيرا التغيرات التي طرأت على شخصيته بعد الانتقال إلى الأهلي.

وقال إمام في تصريحات، عبر بودكاست القلعة الحمراء والذي يقدمه سيد عبد الحفيظ: "الفترة الأخيرة، بدأت الأصوات ترتفع بأنني أركز في أمور خارج الملعب وليس في الملعب، لكنني ليس من هذا النوع من اللاعبين".

وأضاف: "كنت أحرص على تجنب كل ما يقال وما يثار حولي بشكل كبير، أركز في المباريات والتدريبات فقط، لإظهار أفضل ما لدي في الملعب، والحمدلله أنا الآن هداف الدوري".

وتابع: "الأهلي غير كل حاجة في شخصيتي، خاصة لأن النادي منظومة وكلنا لينا قائد وهو محمد الشناوي والجميع بيسمع كلامه".

واختتم عاشور تصريحاته: "الفريق به الكثير من النماذج التي يمكن التعلم منها، بالفعل تعلمت الكثير من الأمور داخل النادي ومن زملائي بالفريق".

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