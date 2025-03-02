"جلسة بيسيرو وفقرات بدنية".. الزمالك يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة إنبي

كتب - يوسف محمد:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلاقي الزمالك نظيره إنبي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم بالتركيز في المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد في التدريبات، بالإضافة إلى قيامه بمنح بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، استعدادا لتطبيقها في المباراة المقبلة .

وخاض لاعبو الفريق الأول، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأحد على ملعب النادي، تحت قيادة مدرب الأحمال مايكل جوزيه، تحت إشراف المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة أمام إنبي.

ويذكر أن الزمالك تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام زد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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