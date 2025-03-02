مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"جلسة بيسيرو وفقرات بدنية".. الزمالك يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة إنبي

04:49 م الأحد 02 مارس 2025

جوزيه بيسيرو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلاقي الزمالك نظيره إنبي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم بالتركيز في المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد في التدريبات، بالإضافة إلى قيامه بمنح بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، استعدادا لتطبيقها في المباراة المقبلة .

وخاض لاعبو الفريق الأول، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأحد على ملعب النادي، تحت قيادة مدرب الأحمال مايكل جوزيه، تحت إشراف المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة أمام إنبي.

ويذكر أن الزمالك تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام زد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ16 وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أقرأ أيضاً:

مرموش الأبرز.. نجوم مانشستر سيتي يهنئون المسلمين بشهر رمضان (فيديو)

"خوفًا من المافيا".. ابنة مارادونا تكشف ما وراء وفاة والدها

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الدوري المصري الممتاز دوري نايل جوزيه بيسيرو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان