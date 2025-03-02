بعمر 32 عامًا.. وفاة لاعب يوفنتوس السابق بعد إصابته بسرطان الرئة

كتب- محمد عبدالهادي:

سيطرت حالة من الحزن في الوسط الرياضي الإسباني والأوروبي في الساعات الماضية، وذلك بعد وفاة اللاعب هيدالجو عن عمر يناهز 32 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

متى أصيب هيدالجو بمرض سرطان الرئة؟

اكتشف هيدالجو إصابته بسرطان الرئة في عام 2021، وبدأ رحلة علاج طويلة بدعم من أسرته وأصدقائه، إلا أن المرض انتشر بشكل سريع ولم يستطع جسده مقاومته رغم الرعاية الطبية المتواصلة.

وفي يناير 2022، قرر هيدالجو اعتزال كرة القدم بعد أن أثر المرض على حالته الصحية.

ما الأندية التي لعب لها هيدالجو؟

كان هيدالجو، الذي تميز بلعبه في مركز الجناح الأيمن، قد حمل ألوان العديد من الأندية في الدوري الإسباني، حيث لعب خلال مسيرته، لعب لعدة أندية إسبانية بارزة مثل قادش، غرناطة، راسينج سانتاندير، وإكستريمادورا يونيون ديبورتيفا، بالإضافة إلى تجربته القصيرة مع يوفنتوس الإيطالي.

ماذا قدم هيدالجو خلال مسيرته الكروية؟

خلال مسيرته، خاض هيدالغو 234 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضًا:

إمام عاشور يتفوق على صلاح.. ترتيب هدافي العالم لشهر فبراير 2025

هل حازم وميدو السبب؟.. كواليس سحب ترشيح وهبي من رئاسة تعاقدات الزمالك (خاص)