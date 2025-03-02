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إمام عاشور يتفوق على صلاح.. ترتيب هدافي العالم لشهر فبراير 2025

03:52 م الأحد 02 مارس 2025
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    إمام عاشور بعد انتقاله إلى الأهلي (1)
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    احتفال إمام عاشور
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وغزل المحلة
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    إمام عاشور من مباراة غزل المحلة
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    إمام عاشور يخلع قميصه بعد هدفه في شباك الزمالك
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصائيات كرة القدم (IFFHS) اليوم الأحد عن أحدث تصنيف لأفضل هدافي الدوريات الوطنية في العالم لشهر فبراير 2025.

جاء التصنيف ليشهد حضورًا قويًا للاعبين من الدوري المصري والدوريات الأوروبية، حيث سجل العديد من اللاعبين العرب حضورًا لافتًا.

وتواجد لاعب الأهلي إمام عاشور، في المركز العاشر برصيد 9 أهداف، بينما حل نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المركز السادس عشر برصيد 8 أهداف.

وعلى صعيد آخر، تصدر المهاجم الإنجليزي إيفان توني، لاعب الأهلي السعودي، قائمة الهدافين بعدما سجل 13 هدفًا، متفوقًا على ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال السعودي، الذي سجل نفس العدد من الأهداف، لكن توني حصل على الترتيب الأول بناءً على معايير أخرى.

الدوري السعودي في المقدمة

شهدت القائمة التي أعلنها (IFFHS)، تواجد ثنائي من الدوري السعودي في المركز الأول والثاني، وهو ما يبرز للكرة العالمية مدى تطور الكرة السعودية ومناطحة الدوريات الأوروبية الكبري.

وتواجد في المركز الأول بالترتيب إيفان توني لاعب الأهلي السعودي برصيد 13 هدفًا، وفي المركز الثاني ماركوس ليوناردو، لاعب الهلال.

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إمام عاشور محمد صلاح هدافي العالم 2025 الأهلي ليفربول
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