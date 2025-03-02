هل حازم وميدو السبب؟.. كواليس سحب ترشيح وهبي من رئاسة تعاقدات الزمالك (خاص)

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، كواليس اعتذار عمرو وهبي، عن التواجد داخل نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، في منصب مدير التعاقدات.

وكتب وهبي عبر صفحته على فيسبوك: "الأصدقاء الأعزاء أتقدم لكم بالشكر على دعمكم والثناء على شخصى المتواضع، وذلك عند ترشيحي لمنصب داخل منظومة نادى الزمالك، وأشكر مجلس الإدارة على هذا الترشيح وأتمنى التوفيق لهم فيما هو قادم الزمالك ملئ بأبنائه".

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك اتفق مع عمرو وهبي وكان قريبا من منصب مدير التعاقدات والتسويق، ولكن مشروعه، اصطدم بصلاحيات واختصاصات يرغب فيها أعضاء لجنة التخطيط، التي تضم حسين لبيب رئيس النادي، وحازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني.

وأضاف: "عمرو وهبي رفض أي تقليص لصلاحيات عمله واعتذر بكل احترافية عن التواجد في الزمالك في الفترة الحالية".

وأوضح: "لجنة التخطيط طلبت العديد من اختصاصات منصب عمرو وهبي، لكي يتحركوا بشكل أسرع في أي ملف وهو ما رفضه".

واختتم المصدر: "حازم إمام وميدو، ليس لهم دخل في اعتذار عمرو وهبي، ولكن هناك اختصاصات تحددها لجنة التخطيط، للمناصب في الفترة المقبلة، ولم يتماشى ذلك مع عمرو وهبي".