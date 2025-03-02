سعد سمير يطالب بتعديل مواعيد المباريات خلال شهر رمضان

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طالب سعد سمير لاعب فريق سيراميكا كليوباترا تعديل مواعيد بطولات الدوري والكأس وكأس الرابطة خلال شهر رمضان الجاري.

وكتب سعد عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الأحد:"رمضان كريم عليكم جميعًا.. نتمنى من السادة المسئولين عن المباريات سواء الدوري أو الكأس أو كأس الرابطة تعديل موعد المباريات في رمضان من ٩ مساء إلى ٩:٤٥ على الأقل؛ لإعطاء فرصة للناس للإفطار والصلاة والناس تاخد نفسها شوية".

ومن المقرر أن تنطلق الجولة 17 من منافسات الموسم الجاري من الدوري بإقامة 3 مباريات يوم غد الإثنين عند التاسعة مساءً حين يستضيف فريق فاركو نظيره الجونة ويحل فيوتشر ضيفًا على المصري فيما يستضيف فريق البنك الأهلي نظيره حرس الحدود.

وكان سعد سمير قد انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا قادمًا من الأهلي بالانتقالات الصيفية لموسم 23/34.

اللاعب صاحب الـ 35 عاماً شارك بقميص سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجاري بمباراتين بواقع 124 دقيقة لعب.

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