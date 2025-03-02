تدهور الحالة الصحية لإبراهيم شيكا ونقله للعناية المركزة

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الطبي المشرف على حالة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، نقل اللاعب إلى العناية المركزة بالمستشفى الجوي، بعد تدهور حالته الصحية.

ويعاني إبراهيم شيكا من الإصابة بمرض السرطان، ويخضع حاليا للعلاج بشكل مكثف، بعد تدخل عدد من الشخصيات العامة للتكفل بعلاجه، وآخرهم الفنان تامر حسني.

وكشفت زوجة إبراهيم شيكا، فى مقطع فيديو عبر حساب اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، أن حالة زوجها ازدادت سوءًا، ولم يتمكن من قضاء أول أيام شهر رمضان فى منزله، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، وتم نقله للعناية المركزة.

جدير بالذكر، أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي قام بزيارة إبراهيم شيكا، في منزله؛ خلال الأيام الماضية، للاطمئنان عليه ورفع معنوياته، والوقوف بجانبه فى مرضه.