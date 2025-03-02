مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
21:30

مودرن سبورت

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
21:30

المصري

الدوري السعودي

الفيحاء

- -
21:00

الهلال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الشباب

دوري نجوم قطر

الريان

- -
20:30

الخور

جميع المباريات

إعلان

تدهور الحالة الصحية لإبراهيم شيكا ونقله للعناية المركزة

02:41 م الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور يزور إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق
  • عرض 12 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 12 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 12 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا
  • عرض 12 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا ومصطفي محمد
  • عرض 12 صورة
    ابراهيم شيكا
  • عرض 12 صورة
    إبراهيم شيكا وشيكابالا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الطبي المشرف على حالة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، نقل اللاعب إلى العناية المركزة بالمستشفى الجوي، بعد تدهور حالته الصحية.

ويعاني إبراهيم شيكا من الإصابة بمرض السرطان، ويخضع حاليا للعلاج بشكل مكثف، بعد تدخل عدد من الشخصيات العامة للتكفل بعلاجه، وآخرهم الفنان تامر حسني.

وكشفت زوجة إبراهيم شيكا، فى مقطع فيديو عبر حساب اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، أن حالة زوجها ازدادت سوءًا، ولم يتمكن من قضاء أول أيام شهر رمضان فى منزله، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، وتم نقله للعناية المركزة.

جدير بالذكر، أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي قام بزيارة إبراهيم شيكا، في منزله؛ خلال الأيام الماضية، للاطمئنان عليه ورفع معنوياته، والوقوف بجانبه فى مرضه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم شيكا حالة إبراهيم شيكا أخبار الرياضة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟