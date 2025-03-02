كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن موعد إقامة المباراة الودية التي ستجمع فريق الأهلي ونظيره الزمالك خلال فترة التوقف الجارية بدولة العراق.

وذكرت قناة الكأس القطرية عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد إلى أن المباراة ستقام يوم 13 مارس الجاري وستحمل المباراة اسم كأس بغداد في نسختها الأولى.

وتقام المباراة بحسب التقرير ذاته ضمن فعاليات اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية.

ومن المقرر أن تتوقف المنافسات الرياضية خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس الجاري بسبب التوقف الدولي "أسبوع فيفا".

وسبق والتقى الأهلي والزمالك بالموسم الجاري في 3 مناسبات توّج الزمالك بالسوبر الأفريقي بركلات الترجيح، فيما توّج الأهلي بالسوبر المصري بركلات الترجيح، فيما تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في مباراة الدور الأول بالدوري.

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