فابينيو: محمد صلاح أبلغني بمفاوضات اتحاد جدة معه وموقف ليفربول

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال فابينيو النجم البرازيلي بصفوف نادي اتحاد جدة السعودي، إن محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول قد أخبره في الموسم الماضي بوجود مفاوضات معه من مسؤولي نادي الاتحاد.

وقال فابينيو الذي سبق وزامل صلاح بصفوف ليفربول، في تصريحات عبر شبكة TNT في بلاده:"تحدثت الموسم الماضي مع صلاح وأخبرني بمفاوضات نادي الاتحاد معه ولكن ليفربول رفض في النهاية رحيله.

وأشار لاعب خط الوسط الدولي إلى أنه لم يتحدث مع صلاح خلال الموسم الجاري ولا يعلم موقف ليفربول من تمديد التعاقد فقط يعلم أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

وأتم اللاعب البرازيلي بالتنويه إلى أن قدوم صلاح إلى الاتحاد سيكون الخطوة الأفضل له، بينما أوضح أن صلاح يستحق التتويج بالكرة الذهبية كونه أحد أفضل لاعبي العالم.

وكان فابينيو قد زامل صلاح في ليفربول خلال الفترة من موسم 18/19 حتى موسم 22/23.

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