نجم الزمالك السابق: أخطاء التحكيم فاقت الحدود والفار علامة تعجب

كتب- محمد خيري:

قال نادر السيد حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني السابق، أن اللجنة التي اختارت الصفقات الشتوية أخلصت في الاختيار وظهرت الصفقات الأربعة بصورة جيدة للغاية في المباريات الأخيرة.

وأشار نادر السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أن صلاح الدين مصدق لاعب لديه شخصية، كما أن أحمد الجفالي لديه مهارات خاصة وسيكون حل هجومي مميز للفريق، بالإضافة لتألق محمود جهاد وأحمد حسام.

واختتم نادر السيد تصريحاته بالحديث عن التحكيم والتأكيد على أن الأخطاء فاقت الوصف، وهناك حالة تعجب لديه من وقوع تلك الأخطاء في وجود الفار.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره إنبي بعد غدا الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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