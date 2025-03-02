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التدريب الأهلي في شهر رمضان.. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الطلائع في الدوري

02:12 م الأحد 02 مارس 2025

مران الأهلي

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كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، مساء اليوم، الأحد على ملعب النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في بطولة الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وحصل لاعبي الأهلي على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، يومي الجمعة والسبت، الماضيين بعد الفوز في اللقاء الأخير أمام حرس الحدود يوم الأربعاء الماضي، في الدوري المصري.

وسوف يخوض الأهلي تدريبه الأول في شهر رمضان الكريم، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، بعد خوض 16 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 لقاءات ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.

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