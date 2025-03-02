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5 معلومات عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا للمحليين

01:49 م الأحد 02 مارس 2025

وائل رياض المدير الفني

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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد منتخب مصر للمحليين تحت قيادة مدربه وائل رياض، لقص شريط مبارياته في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين، وذلك بمواجهة منتخب جنوب أفريقيا مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين خلال شهر أغسطس المقبل 2025، في ثلاث دول بشكل مشترك كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن مباراة مصر وجنوب أفريقيا للمحليين كالتالي:

1- تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا مساء اليوم في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت، ويحتضنها ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

2- مباراة العودة بين المنتخبين ستكون في مصر، وذلك يوم 9 مارس الجاري، و سيحتضن اللقاء ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

3- الفائز من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا، سيلتقي أمام الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي.

4- منتخب مصر لم يسبق له المشاركة في البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009.

5- يرتدي منتخب مصر في لقاء الليلة زيه التقليدي المكون من "القميص الأحمر، الشورت الأبيض والجورب الأسود".

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منتخب المحليين وائل رياض أمم أفريقيا للمحليين
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