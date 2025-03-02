"الأبيض مليء بأبنائه".. وهبي يقدم الشكر لنادي الزمالك على ترشحه لهذا المنصب

كتب- محمد خيري:

اعتذر عمرو وهبة، عن تولي منصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعدما تم ترشحه من قبل مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب.

وكتب عمرو وهبي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أصدقائي الأعزاء، أتقدم لكم بالشكر على دعمكم والثناء على شخصي المتواضع وذلك عن ترشيحي لمنصب داخل منظومة نادي الزمالك".

أضاف: "أشكر مجلس الإدارة على هذا الترشيح وأتمنى التوفيق لهم فيما هو قادم .. نادي الزمالك مليء بأبنائه".

جدير بالذكر، أن عمرو وهبي كان يعمل نائبا لرئيس شركة بريزنتيشن في السنوات الماضية.

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