كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طالب مجلس إدارة نادي كيما أسوان مسؤولي اتحاد الكرة بفتح تحقيق بداعِ امتلاكه أدلة على وجود تلاعب بنتائج المباريات لصالح بعض الفرق التي كانت تنافس للهروب من الهبوط.

وذكر نادي كيما أسوان، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد:"يستنكر النادي بأشد العبارات ما تم خلال المباريات الأخيرة وما تناوله بعض لاعبي فرق مجموعة الصعيد (أ) من صدور تعليمات من بعض المدربين الفنيين داخل غرف خلع الملابس باللعب لصالح بعض الفرق المنافسة على الهبوط".

وأتم نادي كيما أسوان بيانه بـ:"نطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بفتح تحقيق في تلك المخالفات بما لدينا من أدلة على تلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونيةحيال تلك الأندية التي تهدد نزاهة اللعب"، بحسب البيان.

هبوط نادي كيما أسوان

وكان نادي كيما أسوان قد هبط للدرجة الثالثة رغم فوزه على نظيره الألومنيوم بهدف نظيف وتعادل منافسه مكاي مع شبان قنا سلبيًا.

نادي كيما أسوان وصل بعد الفوز إلى النقطة 18 بالتساوي مع شباب سوهاج ومكادي ولكن هبط فريقه بسبب نتائج المواجهات المباشرة.

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