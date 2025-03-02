"عبدالواحد عصفورة؟".. رد ناري من حازم إمام على اتهامات مدير الكرة بالزمالك

كتب- محمد خيري:

تحدث حازم إمام، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن الاتهامات الموجهة لمدير الكرة بالفريق عبدالواحد السيد خلال الفترة الماضية.

قال "إمام" في تصريحات إذاعية عبر "إذاعة أون تايم": "فيه حاجة استوقفتني قبل مباراة الأهلي الماضية في بطولة الدوري، وهي اللي بيقول أن عبدالواحد السيد، مدير الكرة، عصفورة للمجلس، بينقل كل الكلام".

أكمل: "أنا ديما بسمع أن العصفورة بيبقى أن اللاعب بينقل كلام للإعلام، لكن مدير الكرة أصلا شغلته أنه يوصل الكلام لمجلس الإدارة، أنا شايف إن اللي بيقول كدا هو هدفه يخبط في عبدالواحد السيد فقط".

أضاف: "يعني هو مدير الكرة هيقول اللي بيحصل في الفريق والجهاز الفني لمين؟، يعني لو رئيس النادي أو أعضاء مجلس الإدارة، سألوا مدير الكرة عن المدرب، أكيد هيحكيله كل حاجة، لأن ده شغله".

وأتم تصريحاته: "أنا كمجلس إدارة في الأساس بجيب مدير الكرة عشان كدا، يكون حلقة الوصل مع الجهاز الفني واللاعبين، يعني إحنا على طول بنشوف في الأهلي، كابتن محمد رمضان قاعد مع الكابتن الخطيب، أكيد بيقوله كل أحوال الفريق لأن ده شغله".

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