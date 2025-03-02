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"استدعاء المسؤولين".. تحرك رسمي من الزمالك ضد اتحاد الكرة في البرلمان

11:04 ص الأحد 02 مارس 2025
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    الزمالك وزد
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    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد (
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
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    الزمالك وزد
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كتب- محمد خيري:

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك أنه تقدم بطلب إحاطة في البرلمان طلب فيه باستدعاء مسئولي اتحاد الكرة ولجنة التحكيم بسبب الأخطاء التحكيمية والتنظيمية الموجودة في بطولة الدوري.

وقال "المندوه" في تصريحات لبرنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، إن مجلس النواب لديه أدوات رقابية وحق دستوري في أن يقول أن هناك خلل في منظومة معينة في الدولة وهو ما قام به.

وأضاف أمين صندوق الزمالك، أنه لم يتحدث عن الأخطاء التي حدثت في مباريات الزمالك فقط لكن كل الأخطاء التنظيمية والتحكيمية التي حدثت في الدوري وأثرت على المسابقة.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، تعادل في المباراة الماضية أمام نظيره زد، بهدف لكل فريق، في بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباراة، جدلا واسعا بسبب حكم المباراة محمد الصباحي، حيث يرى الأبيض أنه تغافل عن احتساب عدد من الأخطاء لصالحه.

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