مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
21:30

مودرن سبورت

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
21:30

المصري

الدوري السعودي

الفيحاء

- -
21:00

الهلال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الشباب

دوري نجوم قطر

الريان

- -
20:30

الخور

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي بعد قرار بيسيرو في بداية شهر رمضان

10:44 ص الأحد 02 مارس 2025

بيسيرو في مران الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأحد، على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي بعد غدا الثلاثاء المقبل، على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأبيض، اللاعبين، راحة من التدريبات، أمس السبت، في أولى أيام شهر رمضان المبارك، للتواجد بجانب أسرهم.

وكان الفريق خاض تدريباته يوم الجمعة الماضية، على ملعب النادي بصورة طبيعية، استعداداً للقاء إنبي المقبل، قبل أن يقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة أمس السبت.

جدير بالذكر، أن الزمالك تعادل في المباراة الماضية مع زد، بهدف لكل فريق، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، ورفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك إنبي الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟