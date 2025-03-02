الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي بعد قرار بيسيرو في بداية شهر رمضان

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأحد، على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة إنبي المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي بعد غدا الثلاثاء المقبل، على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومنح البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأبيض، اللاعبين، راحة من التدريبات، أمس السبت، في أولى أيام شهر رمضان المبارك، للتواجد بجانب أسرهم.

وكان الفريق خاض تدريباته يوم الجمعة الماضية، على ملعب النادي بصورة طبيعية، استعداداً للقاء إنبي المقبل، قبل أن يقرر المدير الفني منح اللاعبين راحة أمس السبت.

جدير بالذكر، أن الزمالك تعادل في المباراة الماضية مع زد، بهدف لكل فريق، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، ورفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.