بعد انتهاء معايشة قبرص.. مصراوي يحاور حمزة شاهين لاعب وادي دجلة

حوار - محمد القرش:

رأينا الكثير من اللاعبين المصريين الذين يخوضون تجربة الاحتراف الأوروبي أو فترات المعايشة على مر العصور، لكننا لم نرى من قبل لاعب يبلغ من العمر 16 عاما يفعل ذلك الأمر.

وأنهى اللاعب الذي وُلد في عام 2008، حمزة شاهين، فترة المعايشة مع الفريق الأول لأحد فرق الدرجة الأولى بالدوري القبرصي، فترة معايشة امتدت أسبوعين.

وحرص "مصرواي" على محاورة حمزة من أجل معرفة كيف تمكن من قضاء فترة معايشة في أوروبا بهذا السن، والأجواء في قبرص والإمكانيات التي يتطلب أن تكون في اللاعب المصري للاحتراف الأوروبي.

وجاء الحواري كالتالي…

أروي لنا كيف بدأت مسيرتك الكروية؟

بدأت كرة القدم في سن 6 سنوات مع أكاديمية نادي هليوبوليس، ثم انتقلت إلى أكاديمية وادي دجلة وبدأت اتصعد من قطاع البراعم لقطاع الناشئين، والآن أشارك مع فريق تحت 21 عاما.

كيف تواجه الأعمار الأكبر منك؟

من أول سنة في دوري الجمهورية وأنا حاطط هدف قدامي إني اتصعد من بدري لأن دية سياسة وادي دجلة تصعيد الناشئين من بدري.

اشتغلت من بدري جدا مع شريف علاء أحسن مدرب إعداد بدني في مصر، بقالي 3 سنين شغال على زيادة القوة البدنية والسرعة المطلوبة اللي ممكن تخليني جاهز إني ألعب ضد أعمار أكبر مني.

إزاي قدرت تطور من نفسك؟

التطوير ده برنامج كبير وفيه عوامل كتيرة مش بس تطوير كرة، ده كمان فيه تطوير بدني وذهني وتعليمي علشان تقدر تواكب الفكر في الاحتراف.

كيف استقبلك المدرب واللاعبين في قبرص؟

قابلوني كويس جدا وكانوا دايما بيدعموني عشان اتأقلم معاهم بسرعة، والمدرب دايما كان بيشجعني كل مرة في التمرين، ودايما كان مركز إنه يخليني اندمج بسرعة.

أصعب موقف واجهك خلال فترة المعايشة؟

أصعب موقف قابلته كان في أول تمرين لي مع الفريق الأول في قبرص، لقيت صعوبة بسبب سرعة الرتم وعدم وجود مساحات.

تأقلمت مع الأجواء في أوروبا في وقت كبير؟

بدأت اتأقلم مع الجو والفريق سواء في الرتم أو السرعات من رابع تمرين، والاحتراف مش سهل خالص ومحتاج عقلية مختلفة وتجهيز نفسي كبير.

أنا الحمد لله كنت مستعد كويس قبل السفر ذهنيا وبدنيا وقدرت بعد التمرين الرابع إني اندمج وسط الفريق.

هل الناس في قبرص عارفه الدوري المصري؟

طبعا، محمد صلاح ومرموش وعبد المنعم خلوا العالم كله يعرف الدوري المصري، والدوري في قبرص قوي وفيه لاعبين مصريين.

ما هي خطتك خلال الفترة المقبلة؟

أنا مركز جدا على التطوير البدني والذهني والتكتيكي عشان أكون جاهز للاحتراف دايما.