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هل أوصت لجنة الكرة في الأهلي برحيل طاهر محمد طاهر؟.. مصدر يكشف الحقيقة

01:30 ص الأحد 02 مارس 2025
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    طاهر محمد طاهر في إحماءات منتخب مصر
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    طاهر محمد طاهر
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كتب - مراسل مصراوي:

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى توصية لجنة الكرة بالنادي الأهلي برحيل طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات المقبلة بسبب كثر الإصابات.

وقال مصدر "لمصرواي" إن كل تلك الأنباء ليس لها أساس من الصحة، وبعيده تماما عن الحقيقة.

وأوضح المصدر أن كثرة إصابات اللاعب ليست مسؤوليته، إنما أمر خاص بمدرب الأحمال داخل القلعة الحمراء.

وكان قد أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي تعرُض طاهر محمد طاهر لإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

يُذكر أن طاهر انضم للقلعة الحمراء في موسم 2020/2021 قادما من المقاولون العرب، في صفقة بلغت قيمتها 1.10 مليون يورو

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