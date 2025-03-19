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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع الجونة

11:54 م الأربعاء 19 مارس 2025

الزمالك والجونة

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كتب - نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستكمال مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، بمواجهة جديدة أمام بتروجيت.

وخطف الفارس الأبيض تعادلاً قاتلاً اليوم الأربعاء من نظيره الجونة، بهدف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما، على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره بتروجيت يوم الأحد المقبل الموافق 23 مارس الجاري، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبتروجيت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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موعد مباراة الزمالك المقبلة الزمالك بطولة كأس عاصمة مصر بتروجيت
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