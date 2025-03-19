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"برفقة عضو الإدارة".. الخطيب يؤدي مناسك العمرة في رمضان (صورة)

11:16 م الأربعاء 19 مارس 2025

محمود الخطيب رئيس الأهلي

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كتب - نهى خورشيد

أدي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مناسك العمرة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر محمد الجارحي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، عبر حسابه الشخصى له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة مع بيبو من داخل الحرم المكي.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة نظيره إنبي غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد السلام، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الخطيب يؤدي مناسك العمرة

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محمود الخطيب الأهلي مناسك العمرة رمضان
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