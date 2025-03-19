هل يرعى موسم الرياض أحد الأندية المصرية؟ إبراهيم فايق يجيب

كتب- محمد عبدالهادي:

حسم الإعلامي إبراهيم فايق، الجدل المثار حول رعاية موسم الرياض السعودي لأحد الأندية المصرية في الفترة القادمة.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أنباء قوية عن رعاية أحد الفرق في مصر من قبل موسم الرياض، ليخرج إبراهيم فايق الإعلامي لقنوات إم بي سي مصر السعودية وينفي تلك الأنباء.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "من مصادري الخاصة موسم الرياض لا ينوي الحصول على حقوق رعاية أيا من فرق الدوري المصري.. ما يتردد بهذا الشأن غير صحيح".

متي ينطلق موسم الرياض بالسعودية ؟

من المقرر أن يقام موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 12 أكتوبر 2025، حتى ديسمبر من نفس العام.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية قد أكد أن موسم الرياض هذا العام سوف يضم 11 بطولة عالمية، 14 منطقة ترفيهية، قرابة الـ 100 مهرجان.