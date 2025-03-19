التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الزمالك أمام الجونة في كأس عاصمة مصر

متابعة يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره الجونة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر.

وانطلقت المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

أبرز أحداث مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 8: سيطرة على الكرة من لاعبي الزمالك.

الدقيقة 13: تسديدة من لاعب الجونة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تصل بسهولة عند محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

الدقيقة 18: سيطرة على الكرة في وسط الملعب من قبل لاعبي نادي الزمالك.

الدقيقة 25: تسديدة قوية من عبد الله السعيد لاعب الزمالك، من على حدود منطقة الجزاء، تمر بجوارالقائم.

الدقيقة 35: سيطرة من لاعبي نادي الزمالك على الكرة.

الدقيقة 38: رأسية من أحمد حسام لاعب الزمالك ولكنها تصل سهلة إلى حارس مرمى الجونة.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 51: تسديدة من مصطفى شلبي لاعب مودرن سبورت

الدقيقة 59: علي الزهدي يحرز الهدف الأول للجونة في مرمى الزمالك.

الدقيقة 74: توقف المباراة لإصابة محمد جمدي الظهير الأيسر للزمالك.

الدقيقة 83: تسديدة من لاعب الجونة يتصدى لها حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+ 90: محمود الونش يحرز هدف التعادل للزمالك بعد خطأ من حارس المرمى.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.