كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، العقوبات الخاصة بمباراة الزمالك وسموحة، التي أقيمت يوم 15 مارس، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك تصل إلى 100 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي من جماهيره في المباراة.

كما قرر الاتحاد المصري، توقيع غرامة مالية على أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تصل تقدر ب 20 ألف جنيه، بسبب امتناعه عن حضور المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة.

وكان الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

ويذكر أن نادي الزمالك يلاقي اليوم نظيره الجونة، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

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