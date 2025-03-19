بيسيرو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر

كتب - نهى خورشيد

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الأساسي الذي سيدخل به الفارس الأبيض مواجهة الجونة، المقرر إقامتها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الشناوي، مصطفى الزناري، محمود بنتايج، عمر جابر، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود جهاد، سيف فاروق جعفر، محمد عاطف، وناصر منسي.

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