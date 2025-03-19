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"قبل مواجهة إثيوبيا".. ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

07:23 م الأربعاء 19 مارس 2025
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    مران منتخب مصر
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    مران منتخب مصر
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    مران منتخب مصر
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كتب - يوسف محمد:

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره إثيوبيا، يوم الجمعة المقبل الموافق، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر وإثيوبيا يوم الجمعة المقبل الموافق 21 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو وجيبوتي".

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا كالتالي:

1- مصر، 4 مباريات، 10 نقاط.

2- غينيا بيساو، 4 مباريات، 6 مباريات.

3- سيراليون، 4 مباريات، 5 نقاط.

4- بوركينا فاسو، 4 مباريات، 5 نقاط.

5- إثيوبيا، 4 مباريات، 3 نقاط.

6- جيبوتي، 4 مباريات، نقطة وحيدة.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى المغرب فجر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويذكر أن المنتخب الوطني، سيخوض خلال معسكر مارس الجاري، مباراة أخرى أمام منتخب سيراليون يوم 25 من الشهر ذاته، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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منتخب مصر مصر وإثيوبيا ترتيب مجموعة منتخب مصر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم مصري وسيراليون
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