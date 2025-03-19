تذكرتي تعلن فتح باب حجز التذاكر لمباريات كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

أعلنت شركة تذكرتي، فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر، التي من المقرر بدايتها يوم السبت المقبل الموافق 22 مارس الجاري.

وكتبت الرابطة عبر الحساب الرسمي الخاص بها، على الفيس بوك: "فتح باب الحجز للجولة الثالثة فى بطولة كأس عاصمة مصر موسم 2024-2025".

وتبدأ مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت المقبل، بإقامة مباراتين الأولى تجمع بين مودرن سبورت وسموحة، المباراة الثانية تجمع بين سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.

ويذكر أن الأهلي، يستعد لملاقاة نظيره إنبي غدا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر، فيما يلاقي الزمالك اليوم، نظيره الجونة، في الجولة ذاتها.

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