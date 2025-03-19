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محمود بنتايك يعلق على تجديد تعاقده مع نادي الزمالك

05:11 م الأربعاء 19 مارس 2025
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  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    المغربي محمود بنتايك
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    محمود بنتايك
  • عرض 10 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (1)
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (2)
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    محمود بنتايك لاعب الزمالك (4)
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كتب - يوسف محمد:

علق المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض والانضمام إلى الفريق بشكل نهائي، عقب تفعيل بند شرائه من نادي سانت إتيان الفرنسي.

وقال بنتايك في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "المفاوضات مع نادي الزمالك، كانت سهلة ولم تأخذ وقتا طويلا للتفاوض وإنهاء الأمر، من قبل الطرفين سواء وكيلي أو مع عضو اللجنة الفنية بالنادي أحمد حسام ميدو".

وأضاف: "حب جماهير نادي الزمالك لي، كان له عمل الحسم الكبير في تسهيل انضمامي إلى الفريق بشكل نهائي، وأسعى إلى إسعاد الجماهير وحصد كل الألقاب الممكنة مع الفريق".

واختتم بنتايك تصريحاته: "الزمالك فريق كبير يشارك، يسعى لحصد كل البطولات التي يشارك فيها، أشكر جماهير النادي على مساندتهم للفريق ومساعدتهم لي بصفة خاصة خلال الفترة الماضية".

وكان نادي الزمالك، أعلن تفعيل بند عقد شراء محمود بنتايك الظهير الأيسر المغربي بشكل نهائي، من سانت إيتيان الفرنسي.

ويذكر أن اللاعب المغربي، انضم إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فريق سانت إتيان لمدة موسم على سبيل الإعارة حتى عام 2025، مع وجود بند أحقية الشراء للفارس الأبيض.

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