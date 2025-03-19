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عضو إدارة الإسماعيلي يسخر من تصريح باسم مرسي: "مايتردش عليه"

04:01 م الأربعاء 19 مارس 2025
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    اللاعب باسم مرسي
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    باسم مرسي لاعب الإسماعيلي
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    باسم مرسي لاعب سموحة السابق
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    باسم مرسي لاعب الزمالك وسموحة السابق
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    باسم مرسي مهاجم سيراميكا
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    باسم مرسي أمام الزمالك
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    باسم مرسي
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    باسم مرسي
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    باسم مرسي مهاجم الزمالك
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    باسم مرسي
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كتبت-هند عواد:

أثار باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحه بشأن النادي الإسماعيلي، الذي لعب ضمن صفوفه خلال الفترتين من سبتمبر 2022 لـ يناير 2023، ويوليو 2023 لـ سبتمبر 2024.

وقال باسم مرسي في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست": "في الإسماعيلي كل يوم مشاكل بسبب المستحقات المالية، وفي إحدى المباريات وجدت مجموعة من الأشخاص في المدرجات يحملوا عصي، علمت بعدها أنهم تجار خردة، وجاءوا لجمع الخردة وبيعها لسداد جزء من مستحقات اللاعبين".

وأضاف باسم مرسي: "الإسماعيلي لديه مطعم، ويمنح اللاعبين زجاجات مياه صغيرة، بعد شربها يقوم أحد الأشخاص بجمعها فارغة، وعندما سألت عن السبب، علمت أنه يتم تجميعها وبيعها لتوفير أموال للنادي".

ورد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي على تصريح باسم مرسي، وقال ضاحكا لمصراوي: "كلام مايتردش عليه".

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باسم مرسي محسن عبد المسيح الإسماعيلي محسن عبد المسيح يسخر من باسم مرسي
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