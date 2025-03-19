عضو إدارة الإسماعيلي يسخر من تصريح باسم مرسي: "مايتردش عليه"

كتبت-هند عواد:

أثار باسم مرسي، لاعب الزمالك السابق، الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحه بشأن النادي الإسماعيلي، الذي لعب ضمن صفوفه خلال الفترتين من سبتمبر 2022 لـ يناير 2023، ويوليو 2023 لـ سبتمبر 2024.

وقال باسم مرسي في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست": "في الإسماعيلي كل يوم مشاكل بسبب المستحقات المالية، وفي إحدى المباريات وجدت مجموعة من الأشخاص في المدرجات يحملوا عصي، علمت بعدها أنهم تجار خردة، وجاءوا لجمع الخردة وبيعها لسداد جزء من مستحقات اللاعبين".

وأضاف باسم مرسي: "الإسماعيلي لديه مطعم، ويمنح اللاعبين زجاجات مياه صغيرة، بعد شربها يقوم أحد الأشخاص بجمعها فارغة، وعندما سألت عن السبب، علمت أنه يتم تجميعها وبيعها لتوفير أموال للنادي".

ورد محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي على تصريح باسم مرسي، وقال ضاحكا لمصراوي: "كلام مايتردش عليه".

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