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كاف يعلن مواعيد مباريات الزمالك والمصري في ربع نهائي الكونفدرالية

02:33 م الأربعاء 19 مارس 2025
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    الزمالك وسموحة
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    الزمالك وسموحة
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    الزمالك وسموحة
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    الزمالك وسموحة
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كتب- محمد خيري:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، مواعيد مباريات فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك، حامل اللقب، لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بينما يلتقي المصري البورسعيدي أمام سيمبا التنزاني.

مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية - الذهاب

الأربعاء 2 أبريل

-ستيلينبوش × الزمالك - 3 عصرا بتوقيت القاهرة

-أسيك ميموزا الإيفواري × نهضة بركان المغربي - 6 مساء بتوقيت القاهرة

-شباب قسنطينة الجزائري × اتحاد الجزائر - 6 مساء بتوقيت القاهرة

-المصري × سيمبا - 6 مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية - الإياب

الأربعاء 9 أبريل

-سيمبا × المصري - 3 عصرا بتوقيت القاهرة

-الزمالك × ستيلينبوش - 6 مساء بتوقيت القاهرة

-نهضة بركان × أسيك ميموزا - 9 مساء بتوقيت القاهرة

-اتحاد الجزائر × شباب قسنطينة - 9 مساء بتوقيت القاهرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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