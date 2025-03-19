كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور إن حسام حسن المدير الفني للمنتخب استقر مع مساعديه على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى أمام إثيوبيا في المباراة التي تنطلق يوم 21 مارس الجاري في المغرب.

ويلتقي المنتخب المصري بنظيره الإثيوبي مساء يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الخامسة.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"حسام حسن أكد خلال حديثه مع جهازه المعاون، على ثقته الكبيرة في الشناوي وأنه أحد الخبرات الكبيرة، وشدد على أنه يثق في باقي الحراس".

وواصل الغندور:" محمد الشناوي خبرات متراكمة والجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن من وجهة نظره أنه الأفضل لحماية عرين الفراعنة أمام إثيوبيا".