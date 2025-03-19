رسالة نارية من مالك وادي دجلة على ما فعله نجم الزمالك السابق

كتب- محمد خيري:

علق ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، بقوة على تصريحات باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، تجاه عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش.

وكتب "سامي"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أسفين يا كابتن بسيوني.. غير مصدق حتى الآن لحجم الوقاحة في تصريحات الكابتن (مش متابع) في حق المدرب الخلوق كابتن عبد الحميد بسيوني".

أوضح: "لم أقابله في حياتي إلا أنني أشهد له بالخلق الرفيع من خلال تواصلنا التليفوني الدائم".

كان باسم مرسي هاجم "بسيوني" خلال تصريحات عبر بودكاست خلال الساعات الماضية: "آخر مدرب تعاملت معه عبد الحميد بسيوني في طلائع الجيش، واللاعبون يسخرون منه بعد المحاضرات".

وتابع: "بسيوني شخص رائع ومحترم، لكن بعد المحاضرات، بعض اللاعبين يتحدثون بعد انصرافه بأنه لا بد من تجاهل ما يقوله ووضع خطة أخرى لتنفيذها".

وأكد أن أي مدرب يتولى طلائع الجيش سينجح لأنها مؤسسة ناجحة، مضيفا: "بسيوني مدرب لا يملك أي فكرة عن الأمور التكتيكية ولا يجيد التدريب".